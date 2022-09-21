الملك تشارلز يصل إلى بالمورال في أول زيارة بعد وفاة الملكة اليزابيث

وصل الملك تشارلز الثالث إلى بالمورال في اسكتلندا مع زوجته كاميلا وذلك للمرة الأولى منذ جنازة الملكة اليزابيث الثانية، والتي توفيت في نفس القلعة في اسكتلندا.

وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن الملك والملكة غادرا في سيارة وصلت إلى مطار سلاح الجو الملكي البريطاني اليوم الثلاثاء بلندن، قيل إنها متجهة إلى بالمورال.

ومن غير المتوقع أن تنفذ العائلة الملكية أي ارتباطات رسمية لمدة أسبوع بعد دفن الملكة إليزابيث في كنيسة سانت جورج يوم أمس الاثنين، حيث يقيمون فترة حداد.

ولم يؤكد قصر باكنجهام زيارة الملك إلى اسكتلندا.

وتم دفن الملكة مع زوجها دوق إدنبرة خلال مراسم دفن خاصة مسائية في قلعة وندسور حضرها أفراد العائلة المقربون يوم الاثنين.

لم يتم تحديد موعد لتتويج الملك تشارلز، ولكن من المتوقع، تماشياً مع السابقة الملكية وبسبب حجم التخطيط الكبير، أن تكون هناك عدة أشهر على الأقل بين الجنازة وتتويج الملك الجديد.