احتجز الأمن الروسي حوالي 100 شخص خلال احتجاجات ضد التصعيد الأخير للرئيس فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت مجموعة "أو في دي- إنفو" للحقوق المدنية مساء اليوم الأربعاء.

وتم تنظيم المظاهرات التي كان أغلبها محدودا في تومسك وإركوتسك في سيبيريا في إيكاترينبيرج في جبال أورال ومناطق أخرى من البلاد شاسعة المساحة، حيث يتم قمع المظاهرات المناهضة للحكومة بصورة متكررة.

ورفع المشاركون لافتات باللونين الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا وهتفوا شعارات مثل "لا للتعبئة!".

وفي العاصمة موسكو، حذرت السلطات المواطنين من المشاركة في مظاهرة، حيث ذكرت أنهم قد يواجهون ما يصل إلى السجن 15 عاما.

وأعلن بوتين صباح اليوم الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش، لدعم الجيش في أوكرانيا. ومن المقرر أن يتم إرسال 300 ألف من جنود الاحتياط للحرب.