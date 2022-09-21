تحدث أكرم توفيق، لاعب الأهلي، عن تعاقد الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق بعد رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بعد نهاية الموسم الماضي.

وقال أكرم توفيق في حواره مع الموقع الرسمي للأهلي: «المدير الفني يتحدث بشكل جماعي مع اللاعبين، وهناك علاقة احترام تربطه بالجميع، وعندما يجمعني حديث معه بشكل ‏شخصي يكون للاطمئنان على حالتي، لاسيما أنه يعلم أنني عائد من الإصابة وغبت عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة».

وأضاف: «كولر مدرب «بشوش» يقابل الجميع بابتسامة، ولكن في عمله كما يقولون «ميري» من حيث الجدية والالتزام، وأتمنى أن يكون الفريق ‏والجهاز على قدر ثقة الجماهير وكل محبي ومنتسبي النادي خلال الموسم الجديد، ونعود إلى منصات التتويج بالألقاب».

وأكد الظهير الأيمن للأهلي أن التعامل النفسي من المدرب نقطة فارقة مع اللاعبين؛ لإخراج أفضل ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات.

وشدد توفيق، على أن الموسم المقبل سوف يشهد تغييرا في شكل الأهلي بعد حصول اللاعبين على فترة راحة كانوا في أشد الاحتياج إليها؛ نتيجة ‏ضغط المباريات المتواصل منذ ثلاثة أعوام، هذا إلى جانب دور الصفقات الجديدة مع الفريق وانصهارهم وتألقهم السريع داخل النادي في الفترة المقبلة.

وتحدث لاعب الأهلي عن الصفقات الجديدة، مشددًا على أنهم سوف يلقون كل الدعم، وأن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون على قدر المسئولية ‏وتمنى لهم التوفيق مع الفريق.

وعن المنافسة في مركز الظهير الأيمن، قال أكرم توفيق: «هناك من يقارن بين اللاعبين في المراكز، ولكن بشكل مبدئي المنافسة دائما ما تكون شريفة في كل المراكز، وهو ما يصب في مصلحة الفريق بشكل عام، وأي لاعب ‏يشارك لا يبخل علي النادي وجماهيره بنقطة عرق واحدة، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى العودة السريعة لمستواي الذي ظهرت به قبل الإصابة».