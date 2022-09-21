الاتحاد الأوروبي: قرار إعلان التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا يعكس حالة من اليأس

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قرار إعلان التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا يعكس «حالة من اليأس»، منوهًا إلى أن «تعبئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للجيش تظهر أنه ليس مهتما إلا بمواصلة حربه المدمرة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدا بالاستفتاءات في الأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار التعبئة الروسية سيكون له عواقب من جانب الاتحاد، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».