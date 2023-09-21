السجن 5 أعوام لمتهمين بإصابة وسرقة قائد مركبة توكتوك عنوة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، اليوم الخميس، كل من: "ع.ع.ج"، عامل، و"م.خ.ع"، حداد، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة "و.س.م"، قائد مركبة "توكتوك" بالاكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 5863 لسنة 2023 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود بلاغًا حول قيام شخصين بسرقة ثالث بالاكراه، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال عمل المجني عليه على دراجة بخارية "توكتوك"، استوقفه المتهمين وطلبا منه توصيلهما إلى أحد المناطق، فاستجاب لطلبهما، وحال سيرهما تعدوا عليه بالضرب، بأن ألقى المتهم الأول على وجهه مادة حارقة، بينما تعدى المتهم الثاني عليه مسددًا له ضربات بسلاح أبيض "مطواة" في مناطق متفرقة من جسده، ولاذوا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين تم اقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن مكان تواجد المركبة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: الدكتور أيمن أحمد رمضان، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتير محكمة الجنايات، كريم الجنادي.