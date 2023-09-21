الحوثيون: لا سلام في اليمن إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، إن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد العاطفي، خلال عرض عسكري بالعاصمة صنعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لسيطرة الجماعة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وقال العاطفي في كلمة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين: " شعبنا يؤمن بأن السلام لم ولن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر العدو على الخضوع لكافة المطالب المشروعة والعادلة".

وأضاف العاطفي: "لا سلام دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ورحيل القوات الأجنبية عن اليمن، ولا سلام دون تحقيق مطالب شعبنا اليمني".

وتابع: "اليمن ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، فالاستقرار في اليمن يخدم المنطقة، وحصار اليمنيين ونهب ثرواتهم سيكون له تبعات على مستوى المنطقة والعالم".

وقال إن "جزرنا وبحارنا ومضيق باب المندب ستكون لليمن كلمتها المسموعة فيها شاء من شاء وأبى من أبى.. نحن أقوياء ونستطيع أن نفرض وجودنا على الساحة العالمية".

ونفذت جماعة الحوثي اليوم عرضا عسكريا كبيرا في ميدان السبعين بصنعاء، استعرضت فيه عناصر مسلحة وأسلحة متنوعة بينها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وسقطت صنعاء بيد الحوثيين في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات، بعد مواجهات محدودة مع قوات تابعة للجيش اليمني، وبعدها اشتعلت الحرب في البلاد، مخلفة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

ويأتي هذا الاستعراض العسكري، بعد أيام من مفاوضات أجراها وفد حوثي في السعودية، تناولت سبل حل أزمة اليمن، وسط ترحيب دولي واسع بهذه المفاوضات.

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