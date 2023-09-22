عبدالله السعيد يسجل رقمًا تاريخيًا في الدوري المصري

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واصل عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز، كتابة التاريخ بين أساطير الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفًا اليوم الخميس، في شباك الزمالك.

والتقى بيراميدز نظيره الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الأول من عمر المباراة عند الدقيقة 24 عبر ركلة حرة مباشرة.

ورفع السعيد رصيده إلى 123 هدفًا على مدار مسيرته في الدوري المصري الممتاز، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وفض عبدالله السعيد الشراكة مع مصطفى رياض، ويبقى أمامه 4 أهداف ليتساوى مع سيد الضظوي ثالث الهدافين التاريخيين.

ويبقى حسن الشاذلي في صدارة ترتيب الهدافين بـ173 هدفًا، وخلفه حسام حسن صاحب الـ168 هدفًا.