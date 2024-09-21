استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح يوم الجمعة.

وأفاد الدفاع المدني، اليوم السبت، باستشهاد 44 فلسطينيا بغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

واستشهد شخصان بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت حانون أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر.

وفي مدينة غزة، استشهد 18 شخصا بنحو 6 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا لعائلة الشيخ بحي الدرج ما أسفر عن استشهاد 6 بينهم سيدتان، بينما استشهد 6 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا لعائلة "أبو الهطل" وسط المدينة.

كما استشهد شخص نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الشعف، كما استشهد شخص بقصف على منزل، وثالث بقصف في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون.

وفي محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة استشهد ثلاثة أشخاص بقصف الاحتلال لحافلة تقل نازحين.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد 10 أشخاص في غارتين، الأولى استهدفت شاليه تؤوي نازحين ما أسفر عن استشهاد 9 بينهم 3 أطفال و4 سيدات، فيما استهدفت الغارة الثانية شقة سكنية غرب السوق الجديد في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهد 14 شخصا في غارتين استهدفت الأولى منزلا ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم أطفال وسيدات، بينما استهدفت الثانية دراجة نارية في منطقة خربة العدس ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.