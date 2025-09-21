بريطانيا: قرار الاعتراف بفلسطين لا يعني قيام هذه الدولة بين ليلة وضحاها

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، إن رئيس الحكومة كير ستارمر، سيصدر قرارًا في وقت لاحق اليوم، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.

ونوه في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، صباح الأحد، أن «أي قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يكون جزءًا من عملية سلام».

وأضاف: «عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية فذلك لأننا نريد الحفاظ على حل الدولتين».

وشدد على أن «حل الدولتين» الأمل الوحيد للسلام في المنطقة، لذلك تحرص الحكومة البريطانية على إبقائه قائمًا.

وجدد دعوة بلاده للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة، مؤكدًا أن الحركة لا يمكن أن يكون لها أي دور في الحكم المستقبلي لفلسطين.

وفي سياق متصل، رأى بأن أفعالاً مثل الضربة الإسرائيلية على قطر صعبّت من مهمة وقف إطلاق النار في غزة، خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف نائب رئيس الوزراء البريطاني، وقف إطلاق النار في هذه المرحلة بأنه «أصبح في حالة يرثى لها».

وقال ستارمر في يوليو الماضي، إنه سيعترف بفلسطين قبل تجمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري إذا لم يتحسن الوضع.

وتعرضت الخطوة الوشيكة لانتقاد من قبل سياسيين أمريكيين بارزين، حذروا من أنها ستعزز من قدرات حماس وتهدد أمن إسرائيل.

وسعى ستارمر ووزراؤه إلى التأكيد على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة لحماس، قائلين إنه لا يمكن أن يكون لها دور في الحكم المستقبلي لغزة وشددوا على المطالبة بالإفراج عن المحتجزين.