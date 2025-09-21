انفجار خط غاز ببحر مويس في قرية عزبة أبو فرج ببنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منطقة بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم، انفجار خط غاز رئيسي نتيجة كسر وقع أثناء قيام أحدى الكراكات القائمة بأعمال تطهير في المجرى المائي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث تم غلق المحابس الرئيسية والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات.

كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية الأهالي، بالتزامن مع بدء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بشكل طبيعي.

وأكدت الجهات المعنية أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي، وتواجد قوات الحماية المدنية وشركة الغاز مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح ستنتهي في أسرع وقت ممكن، مع استمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة.