تراجع صادرات اليابان في سبتمبر للشهر العاشر على التوالي

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 2ر5 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 37ر6 تريليون ين (7ر58 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر للشهر العاشر على التوالي.

وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن واردات اليابان انخفضت بنسبة 5ر1 بالمئة لتبلغ قيمتها 49ر6 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 123 مليار ين.

وأضافت الوزارة أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 7ر6 بالمئة عن العام السابق لتبلغ 18ر1 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5ر8 بالمئة لتبلغ 4ر1 تريليون ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر7 بالمئة لتبلغ 19ر1 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6ر11 بالمئة لتبلغ 3ر623 مليار ين.

ووقعت الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق من الشهر الجاري رسميًا اتفاقية تجارية ثنائية بعد أن اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من الفائض التجاري المزمن لصالح اليابان مع بلاده.

وتوصلت واشنطن إلى الاتفاق مع طوكيو وسط حربها التجارية المستمرة منذ عام مع بكين.

وتضمنت الاتفاقية زيادة فرص وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق اليابانية.