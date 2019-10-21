دعوات ألمانية لإقامة منطقة حماية إنسانية في شمال سوريا مدعومة أوروبيا



دعا خبير في الشؤون الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي روديريش كيزه فيتر ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغن المنتميان إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية شمالي سوريا والاستعانة في تنفيذ ذلك بقوات من دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب خبير الشؤون الخارجية، في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" اليوم الاثنين، إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية شمالي سوريا والاستعانة في تنفيذ ذلك بما يتراوح ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه يتعين طرح مقترحات بناءة والاستعداد أيضاً بالطبع لإرسال جنود أوروبيين بينهم جنود من الجيش الألماني إلى هناك.. مؤكدا ضرورة إرسال أطقم طبية وعمال إغاثة وخبراء في إعادة الإعمار.

وأكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعرض على تركيا بالتنسيق مع روسيا تأسيس هذه المنطقة تحت تفويض دولي للأمم المتحدة، قائلا:"إن هذا سوف يتطلب مجهوداً ضخماً لاسيما إنه إذا لم نواصل، نحن الأوروبيين، بذل الجهود ، سنصبح أُلعوبة إذا لم يصبح لنا مشاركة هناك سوف نستشعر التداعيات بشدة على الأراضي الأوروبية".



