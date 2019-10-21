شوقي غريب يرفض اقتراح البدري

رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الرد على تصريحات حسام البدري مدرب المنتخب الأول، التي أكد خلالها إمكانية الاستعانة بلاعبين أثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وأكد البدري في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، أنه من الممكن ضم عناصر من المنتخب الأوليمبي في حال فوزهم في أول مباراتين بدور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا. (تابع التفاصيل)

وحينما سُئل غريب عن رأيه حول تصريحات البدري، قال الأول "لن أنكر أننا تحدثنا سويًا من قبل، للتنسيق وكذلك إمكانية الاستعانة بلاعبين من صفوف المنتخب الأوليمبي".

وعن المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الماضية، قال غريب "هدفنا كان رؤية أكبر عدد من اللاعبين، من أجل الاستعانة باللاعب الواحد في أكثر من مركز".

وأكمل "المكشلة التي سنواجهها في البطولة، هي التباين في المستوى البدني بين اللاعبين، وهذا الأمر يتضح بشكل كبير من خلال مشاركة بعض اللاعبين بصورة مستمرة، والبعض الآخر يعاني من قلة المشاركة".

وأتم "أتمنى أن نظهر بمستوى مميز في البطولة، وتحقيق نتائج جيدة من أجل إسعاد الشعب المصري".

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتى ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.