السنيورة: قرارات الحريري جيدة لكنها لا تؤدي إلى نمو اقتصادي



قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، اليوم، لخفض حدة التظاهرات في البلاد تعتبر إجراءً جيدًا، لكنها لا تؤدي إلى نمو اقتصادي.

وأضاف، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك خللًا في السياسة الخارجية التي يتبعها لبنان، لافتًا إلى أهمية إعادة تشكيل حكومة جديدة.

وتابع: "يجب بدء التحضير لتشكيل حكومة جديدة يترأسها الحريري، بعدد أقل من الوزراء غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أعلن عدة إصلاحات ستنفذها الحكومة، خلال الفترة المقبلة، تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة للدولة.

وأوضح أنه سيتم إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية، وعدد من المؤسسات الأخرى غير الضرورية؛ توفيرًا للأموال، مضيفًا أن هذه القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية.



