نيمار: البحث عن السعادة سر رغبتي في مغادرة سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه كان يبحث عن السعادة، حينما رغب في مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي، إلا أن الصفقة فشلت بعدما تعثرت المفاوضات بين الفريق الكتالوني وباريس سان جيرمان.

وقال نيمار في حوار أجراه مع شبكة «OTRO» عندما سئل عن العلاقة المتوترة بينه وبين جماهير نادي العاصمة الفرنسية: "آمل أن يعود الحب بيننا، أنا أقدر وأتفهم موقف الجماهير، كل هذا سيمر، لكني أيضا أرغب في أن يتفهموا موقفي، عندما لاتكون سعيدًا في أي عمل تقدمه ستحاول المغادرة، والبحث عن العمل في مكان آخر، وهذا ما أردت القيام به".

وأضاف نيمار: "في النهاية، أنا باق في باريس، وسأبذل قصارى جهدي هنا لمساعدة الفريق وخاصة للفوز بدوري أبطال أوروبا، علاقتنا مثل رجل وامرأة نحن نتقاتل، ومن ثم السلام والحب يعودان، هذا جزء من العلاقة".

وعن علاقته باللاعبين في غرفة الملابس تابع صاحب الـ27 عامًا: "العلاقة بيننا جيدة دائمًا، لدي علاقة قوية مع لاعبين أو ثلاثة فقط، وليس مع الجميع، لكن من أجل الفريق يجب أن تكون على وفاق مع الجميع".