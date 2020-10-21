وفاة متطوع برازيلي بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا أكسفورد لعلاج كورونا

تُوفي متطوع في البرازيل بعد أخذه لقاح أسترازينيكا أكسفورد لعلاج فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكانت قد أعلنت مجموعة «أسترازينيكا» للصناعات الدوائية، نهاية أغسطس عن بدء التجارب بواسطة الأجسام المضادة لعلاج مرض «كوفيد-19»، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، أعلنت المجموعة أنّها قرّرت طواعية تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضدّ مرض كوفيد-19 طوّرته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض بدون سبب واضح.