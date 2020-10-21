السودان: مقتل شخص خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين شرقي الخرطوم

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل شخص خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين شرقي الخرطوم، إضافة إلى عدد من الغصابات تتراوح ما بين الخطرة والطفيفة.

وأصدرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، تقريرًا ميدانيًا جاء فيه:

خرجت مواكب اليوم لتصحيح مسار الثورة واستعادة الحالة الثورية وإحياء ذكرى ثورة أكتوبر ٦٤م التي سطر فيها شعبنا أقوى الملاحم وأزاح نظاماً قمعياً مكث على صدورنا لسنوات، رفع الثوار والثائرات الشرفاء السلمييّن شعارات تهدف في الأساس تجذير شعارات

التحول وتحقيق أهداف الثورة التي لم تكتمل بعد. بكل أسف قابلت السلطة الحاكمة التي جاءت بعرق ودماء الثوار مواكب اليوم بصلف و عنفٍ مفرط سقط على أثره شهيد عشريني برصاص الشرطة في محلية شرق النيل؛

الشهيد / محمد عبد المجيد

وعدد من الإصابات تتراوح ما بين الخطرة والطفيفة:

- إصابتان في الصدر

- إصابة في الرجل

- إصابتان في الرأس

- إصابة في الساعد

- اصابة في العين

- إصابة طفلة بكدمات في الجسم

- إصابة في البطن (الكلية) لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة للضرب بالبوت

- إصابة في الساقين بالرصاص

- إصابة بالكتف والأذن بعبوة الغاز المسيل للدموع

- إصابة في الحوض بعبوة الغاز المسيل للدموع

- إصابة في الصدر بعبوة الغاز المسيل للدموع

- إصابة في البطن بعبوة الغاز المسيل للدموع

وعدد من حالات الاختناق الناتجة عن استخدام الغاز المسيل للدموع واصابات أخرى جاري حصرها وسترفق في تقرير لاحق بعد التأكد.

مازالت الشرطة والأجهزة النظامية في غيِّها القديم تطلق رصاصها وتطبش بالأبرياء دون وازعٍ أو رادع، نحمّل المسؤولية كاملة لحكومة الثورة (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) ومدير عام الشرطة ووالي ولاية الخرطوم ونطالبهم جميعاً بالقصاص للشهداء والجرحى بصورة عاجلة فلم تعد اللجان والاعتذارات

والخطابات المنمقة تُطفئ جراحات الأبرياء ولن تعيد بأي حال أروح من فقدناهم.

المجد والخلود للشهداء

وعاجل الشفاء للجرحى