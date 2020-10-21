الأمن السوداني يغلق وسط الخرطوم تحسبا لمظاهرات في ذكرى الثورة

أغلقت السلطات الأمنية السودانية اليوم الأربعاء بشكل كامل وسط الخرطوم ، ووضعت الحواجز الاسمنتية وتموضعت سيارات الجيش والشرطة في كل الطرق التي تقود إلى وسط العاصمة التي يمنع الدخول إليها أوالخروج منها تزامنا مع دعوات للتظاهر في ذكرى ثورة21 أكتوبر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية ( سونا ) اليوم عن شهود عيان قولهم إنه لأول مرة في مثل هذه الحالات المشابهه يتم "إغلاق جسر توتي إغلاقا كاملا أمام حركة السيارات والمارة حتى على الراجلين منهم".

وأضاف الشهود أنه منذ الساعات الأولي من صباح اليوم أصبحت طرق الخرطوم في وسطها خالية صامته ، وأشاروا إلى أن بعض المناطق شهدت خروج تظاهرات متقطعة وإغلاقا لبعض الطرق لفترات قصيرة إلا أنه لم تسجل حوادث أو اشتباكات .

وكانت ولاية الخرطوم أصدرت بيانا صحفيا بهذه المناسبة أعلنت فيه إغلاق الجسور احترازياً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء اليوم .

وحذرت ولاية الخرطوم من أن لديها معلومات موثقة بأن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لأحداث فوضى أو على الأقل لإحراج الحكومة الانتقالية.

ودعت مجموعة من الأحزاب السياسية وقوي الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وشريان حياتها إلى مسيرات تهدف إلى التنبيه والاصلاح والمؤازرة للثورة بالتزامن مع مظاهرات دعت إليها جماعات محسوبة على النظام السابق اسمتها "فجر الخلاص" ودعت لاسقاط الحكومة.