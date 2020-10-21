غرق 15 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 15 مهاجرا على الأقل غرقوا في البحر المتوسط إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم إلى أوروبا قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة على موقع تويتر إن القارب غرب أمس الثلاثاء قبالة ساحل مدينة صبراتة..

وأوضحت المنظمة أن صيادين تمكنوا من إنقاذ خمسة من ركاب القارب ونقلهم إلى الشاطئ.

وأضافت أن خفر السواحل اعترضوا 70 مهاجرا آخرين وأعادوهم إلى ليبيا مساء الثلاثاء.

يذكر أن ليبيا أصبحت طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.