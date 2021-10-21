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أظهرت بيانات اتحاد منتجي الآلات الميكانيكية في اليابان الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الطلب على الآلات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 71.9% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إجمالي الطلب على الآلات خلال الشهر الماضي بلغت 144.596 مليار ين مقابل 12598 مليار ين خلال أغسطس الماضي.

وبلغت قيمة الطلب المحلي على الآلات في اليابان خلال الشهر الماضي 57.560 مليار ين مقابل 44.575 مليار ين خلال الشهر السابق. وبلغت قيمة الطلب الخارجي 87.036 مليار ين مقابل 81.823 مليار خلال الفترة نفسها.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4% شهريا إلى 839.9 مليار ين (7.39 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7% بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17% سنويا، بما يزيد عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7%، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1% خلال الشهر السابق.

ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11% وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4%.