رئيس رومانيا يرشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الوزراء

رشح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وزير الدفاع نيكولاي سيوكا رئيسا للوزراء.



واقترح الرئيس كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة السابق والسياسي في الحزب المحافظ الحاكم "بي إن إل" لتولي منصب رئيس الوزراء.



ولم يتضح على الفور أي من الأحزاب ستدعم سيوكا في البرلمان.



وبرز اسم سيوكا بوجه خاص كقائد للمهمات الرومانية في أفغانستان والعراق إلى جانب القوات الأمريكية في الفترة بين عامي 2001 و2004. وطالما اعتبر شخصا مفضلا ليوهانيس.



وتشهد رومانيا أزمة قيادة حادة منذ انهيار الائتلاف بين "بي إن إل" وحزب "يو إس آر" الليبرالي الصغير، في سبتمبر.



وكانت قد فشلت محاولة يوم أمس الأربعاء من جانب زعيم "يو إس آر" داسيان كيولوس للحصول على أغلبية من البرلمان لتشكيل حكومة يرأسها.



ومن المرجح أن يتم قريبا تحديد ما إذا كان سيوكا سيسعى لاستعادة الائتلاف الحكومي مع "يو إس آر" أو على الأقل السعي للحصول على دعم برلماني من حزب المعارضة الديمقراطي الاشتراكي "بي إس دي".