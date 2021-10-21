فرنسا تسجل 6086 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

سجلت فرنسا، 6086 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و202 ألف و840 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و300 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 101 مليون و500 ألف و513 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.