مستشار الرئيس: إعطاء 32 مليون جرعة لقاح كورونا لـ21 مليون مواطن حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة تستهدف تلقيح 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى إعطاء 32 مليون جرعة لقاح كورونا لـ21 مليون مواطن حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا يزداد يوميًا، موضحًا أن الجزء الكبير حصل على الجرعة الأولى والباقي حصل على الجرعة الثانية.

وأكد أن اللقاحات متوفرة والحصول عليها مستمر، إضافة إلى وجود إقبال واضح من المواطنين على التطعيمات، لافتًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إلزامية عدم دخول المنشآت الحكومية إلى بعد الحصول على لقاح كورونا تؤدي إلى سرعة الانفتاح.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن القارة الإفريقية لم تتمكن من تلبية سوى أقل من 5% من احتياجاتها حتى الآن، قائلًا إن تدفق لقاحات كورونا إلى القارة السمراء ليست سلسة.

وأشار إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تنكسر بعد، متابعًا: «تزايد الأعداد يعني أننا لازلنا في الموجة الرابعة، الزيادة ليست عنيفة والموجة تنحسر عندما نصل إلى عدد ثابت من الإصابات لعدة أيام ثم انخفاضها مرة أخرى».

ووصف بدء الدراسة في الجامعات والمدارس بأنه نوع آخر من الانفتاح المستمر مع زيادة اللقاحات والمناعة المجتمعية، مؤكدًا أن معظم الحالات بسيطة ومتوسطة ويتم التعامل معها بكل دقة وحرفية.