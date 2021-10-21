أسعار النفط تسجل أكبر تراجع لها منذ أغسطس الماضي

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس أكبر تراجع لها منذ أغسطس الماضي في ظل المخاوف التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي.



وتراجعت أسعار العقود في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 2ر3% بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 خلال الأسبوع الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات الفنية أشارت إلى أن النفط كان على وشك التراجع منذ وقت سابق من الشهر الحالي. وفي الوقت نفسه ، فإن عودة إجراءات الإغلاق في شرق أوروبا وروسيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي عزز أسواق السلع والطاقة خلال الشهور الماضية.



كانت أسعار النفط الأمريكي قد ارتفعت خلال الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ 2014 في ظل ضعف الإمدادات مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي نتيجة نقص الإمدادات أيضا، مما أدى إلى زيادة استهلاك النفط.



وقالت السعودية إن أي زيادة في إنتاج تجمع أوبك بلس للدول النفطية لن يعوض تأثير ارتفاع أسعار الغاز، مشيرة إلى أنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، إذا جاءت درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض أقل من مستوياتها المعتادة خلال فصل الشتاء.



تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 07ر2 دولار إلى 35ر81 دولار للبرميل للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل في تعاملات الظهيرة ببورصة نيويورك للسلع. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 96ر1 دولار إلى 86ر83 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.