حقوق الإنسان بالشيوخ: نشيد بقرار فتح معبر رفح لمساعدة الفلسطينيين

إسحق: السيسي يتعامل مع ملف القضية الفلسطينية بحكمة الزعماء



أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بفتح معبر رفح، وإرسال مصر المساعدات من غداء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مصر دائما ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطنيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، أن موقف مصر الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن التأكيد أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة آخرى لا سيما سيناء، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

واستكملت، أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائما على إعلاء صوت العقل من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة أن الجميع يعلم أنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لانفجار الأوضاع بالمنطقة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يحدث.

واختتمت حديثها، أن مصر كثفت اتصالاتها مع جميع الدول الإقليمية والعالمية، خلال الساعات الماضية؛ من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة على ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين.