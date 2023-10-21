أونروا: لم نصدر أي أمر بإخلاء مدارس من النازحين في غزة

نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إصدار أي أمر بإخلاء مدارس من النازحين في قطاع غزة، التي تشهد حربا إسرائيلية منذ السابع أكتوبر.



وقالت مديرة التواصل والإعلام في وكالة أونروا جولييت توما، لقناة "المملكة" الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوكالة لم تطلب إخلاء أية مدرسة ولم تدل بتصريحات رسمية بشأن ذلك.



وأوضحت توما، أن الوكالة أبلغت مجتمعات محلية عن طريق موظفين محليين عن أخبار ومعلومات وصلتها بطريقة غير رسمية عن إمكانية تعرض بعض المدارس لخطر، ووضعتهم بصورة ذلك.



وقالت توما إن الوكالة الأممية وجهت الرسالة للمجتمعات المحلية بهدف الإعلام فقط، وحتى تتمكن من أخذ قرارها بشكل مستقل بناء على المعلومات التي وصلتها بطريقة غير رسمية.



وأكدت مديرة التواصل والإعلام في الوكالة على حرمة المرافق التابعة للأمم المتحدة، وعلى حماية المدنيين في المرافق التابعة لها، بما يتماشى مع قوانين الحرب المعترف بها.



وتؤوي 148 منشأة تابعة للوكالة قرابة نصف مليون شخص، وقالت الوكالة إن بعض التقارير تفيد بأن بعض النازحين بدأوا في العودة إلى مناطقهم مرة أخرى.