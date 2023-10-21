الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة: تعيشون فوق برميل متفجرات أعدته حماس

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مدينة غزة، وخاصة أحياء: الدرج، وناصر، والشيخ رضوان، والبلدة القديمة، والزيتون، بالإخلاء والتوجه نحو مناطق الجنوب.



وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «حماس» تستخدم المدنيين كدروع بشرية، ووضعت البنى التحتية والوسائل القتالية بالقرب من المناطق السكنية.



وأضاف: «أنتم تعيشون فوق برميل من المتفجرات أعدته حماس في حي إقامتكم، وكل مَن سيبقى في منزله يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة ويعرض نفسه وأفراد عائلته للخطر».



واستطرد: «إذا كانت حياتكم وحياة مَن تحبون موضع اهتمامكم، فاتجهوا جنوبًا إلى جنوب وادي غزة، ننصحكم بالوصول الى المنطقة الإنسانية في المواسي وفق التعليمات».



وفي وقت سابق، استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تداول نشطاء وصحفيون فلسطينيون من قطاع غزة لصورة منشور تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة.



وجاء في المنشور: «وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي».



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد رفضه الكامل لتهجير السكان من غزة، محذرًا من التعرض لـ«نكبة ثانية».



وشدد على «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير المدنيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعب فلسطين».



بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الجمعة، إن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.