رابطة العالم الإسلامي: اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

أكدت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم الاثنين، أن اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت نظر وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأدانت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها اليوم الاثنين "بأشد العبارات، جريمة اقتحام مستوطنين لباحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت نظر وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي "، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وفي بيانٍ للرابطة باسم مجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة العبثيّة المُنكرة تجاه المقدسات الإسلامية، والتي تمثِّل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا صارخا لكل القيم والأعراف الدينيّة والإنسانية.

واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، في رابع أيام عيد العرش اليهودي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" امس الاحد.

وأشارت "وفا"إلى أنَّ أكثر من 735 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدّى المستوطنون طقوسًا تلمودية داخل المسجد، ونفخت إحدى المستوطنات بالبوق، بينما أقدم البعض على أداء "السجود الملحمي" في باحاته.

وتجمع مستوطنون عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس، ففرضت إغلاقًا على الطريق المؤدي إلى باب المغاربة من باب الأسباط، مما أعاق وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، بحسب الوكالة.