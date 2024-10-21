استمرار ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي

رغم ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية ، من بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم بنسبة 45ر0% إلى 95ر103 نقطة.
وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 40ر9 دولار أي بنسبة 35ر0% إلى 10ر2723 دولار للأوقية تسليم أكتوبر/تشرين الأول.
كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 837ر0 دولار أي بنسبة 53ر2% إلى 869ر33 دولار للأوقية تسليم أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0245ر0 دولار أي بنسبة 56ر0% إلى 3215ر4 دولار للرطل تسليم أكتوبر/تشرين الأول.
وتتطلع الأسواق إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الحالي، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العالم لمناقشة سياسات التجارة والرسوم الجمركية.