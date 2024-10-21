استمرار ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي

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رغم ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية ، من بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم بنسبة 45ر0% إلى 95ر103 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 40ر9 دولار أي بنسبة 35ر0% إلى 10ر2723 دولار للأوقية تسليم أكتوبر/تشرين الأول.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 837ر0 دولار أي بنسبة 53ر2% إلى 869ر33 دولار للأوقية تسليم أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0245ر0 دولار أي بنسبة 56ر0% إلى 3215ر4 دولار للرطل تسليم أكتوبر/تشرين الأول.

وتتطلع الأسواق إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الحالي، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العالم لمناقشة سياسات التجارة والرسوم الجمركية.