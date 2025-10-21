 شرطة نيويورك تبحث عن امرأة لاستجوابها بشأن ترك رضيعة في محطة مترو أنفاق - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

شرطة نيويورك تبحث عن امرأة لاستجوابها بشأن ترك رضيعة في محطة مترو أنفاق

نيويورك - أب
نشر في: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 11:32 م

نشرت شرطة مدينة نيويورك صورا لامرأة مطلوبة لاستجوابها بعد ترك طفلة حديثة الولادة لم يتم قطع حبلها السري بعد في محطة مترو أنفاق مزدحمة في مانهاتن بوسط المدينة.

وتم ترك الرضيعة في ممر في محطة شارع 34- بن أثناء ساعة الذروة الصباحية المعتادة.

وطلبت السلطات مساعدة السكان في تحديد هوية المرأة، التي رصدتها كاميرا مراقبة على أحد أرصفة المدينة وهي تحمل شيئا ملفوفا في لفافة تحملها كما يتم حمل الرضع.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الرضيعة مهملة وملفوفة ببطانية. وتم نقلها لمستشفى لتقييم حالتها وتمت الإشارة إلى أن حالتها مستقرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك