شرطة نيويورك تبحث عن امرأة لاستجوابها بشأن ترك رضيعة في محطة مترو أنفاق

نشرت شرطة مدينة نيويورك صورا لامرأة مطلوبة لاستجوابها بعد ترك طفلة حديثة الولادة لم يتم قطع حبلها السري بعد في محطة مترو أنفاق مزدحمة في مانهاتن بوسط المدينة.

وتم ترك الرضيعة في ممر في محطة شارع 34- بن أثناء ساعة الذروة الصباحية المعتادة.

وطلبت السلطات مساعدة السكان في تحديد هوية المرأة، التي رصدتها كاميرا مراقبة على أحد أرصفة المدينة وهي تحمل شيئا ملفوفا في لفافة تحملها كما يتم حمل الرضع.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الرضيعة مهملة وملفوفة ببطانية. وتم نقلها لمستشفى لتقييم حالتها وتمت الإشارة إلى أن حالتها مستقرة.