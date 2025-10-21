سلوت يدرس قرارا حاسما بشأن صلاح قبل مواجهة فرانكفورت

يستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب لقرار فني كبير قد يتخذه المدرب الهولندي أرني سلوت بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح.

وكانت مواجهة جالاتا سراي في الجولة الماضية قد شهدت تغييرات عديدة في تشكيل الريدز، بعدما قرر سلوت استبعاد كلًا من ألكسندر إيزاك ومحمد صلاح وأليكسيس ماك أليستر، في لقاء انتهى بخسارة الفريق الإنجليزي 1-0 في إسطنبول.

وأوضحت صحيفة "ليفربول ايكو" أنه مع تعرض ليفربول لأربع هزائم متتالية واقترابه من معادلة رقم سلبي تاريخي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، يجد سلوت نفسه أمام خيارات صعبة سعيًا لاستعادة توازن الفريق وتحقيق الفوز أمام فرانكفورت.

ويُعد مصير صلاح في التشكيل الأساسي أبرز هذه القرارات، إذ تطالب بعض الأصوات داخل النادي وخارجه بمنحه راحة مؤقتة بسبب تراجع معدله التهديفي هذا الموسم، بينما يرى آخرون أن وجوده ضروري لقيادة الهجوم في هذه المرحلة الحساسة.

في المقابل، قد يمنح المدرب فرصة جديدة للإيطالي فيدريكو كييزا، الذي قدّم أداءً حيويًا أمام مانشستر يونايتد عقب عودته من الإصابة، وقد تكون مواجهة فرانكفورت فرصة مثالية له لتأكيد أحقيته بالمشاركة أساسيًا.

وعلى صعيد الخط الهجومي، يتنافس ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو وهوجو إكيتيكي على دخول التشكيلة الأساسية، حيث يمر جاكبو بفترة تألق بتسجيله آخر هدفين للفريق، فيما يسعى إيساك لاستعادة مستواه بعد انتقاله القياسي بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

ويبقى التحدي الأكبر أمام سلوت هو إيجاد التوليفة الهجومية المثالية التي تعيد ليفربول إلى طريق الانتصارات، حتى وإن تطلّب ذلك إراحة محمد صلاح في سابقة نادرة منذ انضمامه إلى الفريق.