لوكسمبورج: الاتحاد الأوروبي يجب أن يعترف بدولة فلسطينية بعد تأييد أمريكا للمستوطنات

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ذكر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن يوم الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أسلبورن لرويترز ”الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته.. ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل“، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن يوم الاثنين تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات ”تخالف القانون الدولي، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عام 1978.

وعقب الإعلان قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.