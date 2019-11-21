يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى «ظل الحكايات» فى قاعة مسرح الغد بمجمع مسارح البالون، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وبحضور عدد من النقاد والمسرحيين والإعلاميين والمهتمين بفنون المسرح.



عرض «ظل الحكايات» من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، ويشارك فى بطولته للفنانين رامى الطمبارى، ومحمود الزيات، وعبير الطوخى، وخالد محايرى، وبالاشتراك مع الفنانين أسامة جميل، ومحمود خلفاوى، وغادة صفوت، وعلى أيمن.



صمم ديكور وملابس المسرحية محمد فتحى، وعرائس وماسكات فتحى مرزوق، وموسيقى وألحان د. صلاح مصطفى، ورؤية سينمائية طارق شرف، ومساعدو الإخراج تامر بدير وعمر الشحات، مخرج منفذ هشام فاروق، والعرض من تأليف وأشعار إبراهيم الحسينى، وإخراج عادل بركات.