وكيل «بيل» يكشف موعد رحيله عن ريال مدريد

يعيش الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في حلقة متصلة من المشكلات والأزمات مع إدارة ناديه وجماهيره والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، منذ فترة ليست بالقليلة، ورجحت الكثير من التقارير رحيل اللاعب عن قلعة «سانتياجو برنابيو» في الفترة المقبلة.

ويغيب جاريث بيل عن مباريات فريق ريال مدريد منذ مباراة كلوب بروج الأولى في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك شارك اللاعب مؤخراً في مباراتين لمنتخب بلاده ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة «يورو 2020» أمام أذربيجان والمجر، وظهر بصورة جيدة.

وزاد احتفال اللاعب مع زملائه بالتأهل للنهائيات من خلال رفع علم ويلز وعليه ثلاث كلمات على الترتيب هي: ويلز، الجولف ثم ريال مدريد، وهو ترتيب اهتمامات جاريث بيل، الفجوة بين اللاعب والجماهير الإسبانية.

وربطت تقارير أمس الأربعاء، بين تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب فريق توتنهام الإنجليزي، وبين اقتراب رحيل جاريث بيل عن النادي الملكي.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس «الأربعاء»، عن تعيين جوزيه مورينيو، مديراً فنياً للفريق، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد تراجع نتائج وصيف بطل دوري أبطال أوروبا بشكل ملحوظ هذا الموسم.

وكان جاريث بيل هدفاً لمورينيو منذ فترة طويلة، وطلب التعاقد معه حين كان مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد قبل أن يرحل عن «الشياطين الحمر»، تاركا مهمة تدريب الفريق للنرويجي أولي جونار سولسكاير.

وجاء قدوم مورينيو إلى توتنهام ليفتح الطريق أمام جاريث بيل للرحيل، من خلال العودة إلى ناديه القديم، الذي كان ريال مدريد قد ضمه منه في عام 2013 مقابل 101 مليون يورو.

وينوي مورينيو أن يضم بيل لقائمة فريقه في الصيف المقبل، خاصة في ظل معرفته التامة بقدرات اللاعب، رغم انه لم يلعب معه حين كان البرتغالي مديراً فنياً لفريق ريال مدريد، حيث تعاقد الملكي مع قائد منتخب ويلز، في نفس الصيف الذي رحل فيه مورينيو عن مدريد.

وكشف مورينيو صراحة في صيف 2018، عن رغبته في التعاقد مع جاريث بيل، وقال مرة في أحد المؤتمرات الصحفية: «لو كان بيل عند باب الخروج، من ريال مدريد لقاتلت من أجله، وكنت انتظرته عند الجانب الآخر».

وحين ذاك، كان جاريث بيل قد جدد تعاقده مع ريال مدريد حتى عام 2022، وكان على مانشستر يونايتد ان يدفع مبلغاً يقترب من الذي دفعه ريال مدريد قبلها بخمس سنوات لضم اللاعب من توتنهام، كما أن مفاوضات ريال مدريد لضم الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لم تكلل بالنجاح مما أدى في النهاية لفشل الصفقة.

ورداً على سؤال لصحيفة «آس» الإسبانية، حول موعد رحيل اللاعب، أكد جوناثان بارنيت، "وكيل اعماله" أن جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد في الشتاء المقبل، ولكنه سيرحل في الانتقالات الصيفية 2020.