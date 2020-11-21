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أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن عدم رضاه بالتعادل أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة التي لعبت على ملعب فياريال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم ماريانو دياز للريال في الدقيقة الثانية، فيما أدرك جيرارد مورينو التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وقال زيدان عقب المباراة: " "أنا لا أعتبر هذا التعادل جيدًا، لقد استحققنا أكثر من ذلك اليوم".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لازال لدي نفس الحماس وسيستمر هكذا حتى اليوم الأخير".

وتابع زيزو: "خسرنا نقطتين، يجب تهنئة لاعبي فريقي على جهودهم، اليوم كان هناك مجال لإضافة النقاط الثلاث".

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 17 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما رفع فياريال رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني.