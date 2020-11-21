الصين تعلن إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات معاهدة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم- أن الصين والاتحاد الأوروبي عقدا الجولة الرابعة والثلاثين من مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائية في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، وأن الجانبين أجريا مفاوضات حول نص الاتفاقية، والشؤون المتبقية على قائمتهما، حيث أحرزا تقدما إيجابيا.

وكانت الصين أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تسريع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول معاهدة الاستثمار الثنائية سعيا لإبرامها بنهاية العام، فيما أعربت أيضا عن استعدادها للاستمرار في الاتصالات مع الجانب الأوروبي لبدء عملية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في وقت مبكر على أساس معاهدة الاستثمار.

وتعتبر الصين أن المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة، تؤدي إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي ودعم تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار العالميين.