سجلت فنزويلا، يوم السبت، رقما قياسيا في موسوعة "جينيس" لأكبر أوركسترا في العالم، بعد أن أدى آلاف الموسيقيين المحليين أغنية "المسيرة السلافية" لتشايكوفسكي، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

تجمع الفنانون معا من خلال برنامج "سيستيما" الممول من الحكومة الفنزويلية، الذي تأسس في عام 1975، وقدم تدريبا على الموسيقى الكلاسيكية لآلاف من أطفال الطبقة العاملة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول المكلف بإلقاء الحكم المعلن على الشاشة خلال حفل أقيم بمقر البرنامج: "أستطيع أن أؤكد أن هذه المحاولة كانت ناجحة، مبروك. أنتم مدهشون رسميا".

شارك في الحدث 12 ألف موسيقي، بما في ذلك الأطفال والكبار من أعضاء الأوركسترا الرئيسية في البلاد، سيمون بوليفار، وعزفوا في 13 نوفمبر.

خضع أداء المعزوفة لمراجعة من قبل 260 مدققا من شركة المحاسبة والاستشارات العالمية "كيه بي إم جي"، والمكلفين بضمان امتثال كل موسيقي للقواعد لتسجيل رقم قياسي جديد، الذي يتضمن عدم مشاركة الآلات بين المؤدين والأداء المستمر لمدة خمس دقائق على الأقل.

وقال مدير البرنامج إدواردو مينديز: "هذا إنجاز عظيم ليس فقط لسيستيما ولكن لبلدنا". احتفظت روسيا بالرقم القياسي السابق، الذي سجلته في عام 2019 لأكثر من 8000 موسيقي.