 التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران بالسعودية

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:02 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 10:02 م

 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية.

وأشار التحالف العربي ، في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الأحد ، إلى تناثر الشظايا على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية.

وكان التحالف العربي قد أعلن السبت الماضي، تدمير 13 هدفًا عسكريًا حوثيًا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة في اليمن ،وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي على مدن المحافظة.


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