بوتين يتلقى جرعة معززة للقاح كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أخذ جرعة معززة للقاح كورونا.

ونقل الكرملين عن بوتين/69 عاما/ قوله إنه أخذ اليوم الأحد جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي وتابع بوتين أن حالته بعد ساعتين من أخذ الجرعة جيدة.

ولم يتم التقاط صور لبوتين أثناء أخذ هذه الجرعة كما حدث عند أخذه الجرعة الأولى في الربيع.

ولم يتم نشر سوى مقطع فيديو يظهر فيه بوتين يتحدث مع العالم الروسي مطور لقاح "سبوتنيك" دنيس لوجونوف من مركز جاماليا للأبحاث في علوم الأوبئة والميكروبات.

وحسب لوجونوف، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك" في روسيا إلى أكثر من 50 مليون شخص.

يذكر أن وتيرة التطعيم ضد كورونا تسير حتى الآن ببطء في روسيا البالغ عدد سكانها نحو 146 مليون نسمة وذلك بسبب الشكوك المنتشرة حيال التطعيم.

وحسب الإحصائيات، وصلت نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل في روسيا إلى 40%.

وسجلت السلطات الروسية اليوم 1252 حالة وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة وهذه هي أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة، ووصل عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى نحو 37 ألف حالة في يوم واحد.