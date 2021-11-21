الحكومة العراقية تدرس خيارات استيراد الغاز من قطر والجزائر لتشغيل المحطات الكهربائية

صرح متحدث عراقي، بأن بلاده تدرس تفاهمات مع كل من قطر والجزائر لاستيراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد انحسار إمدادات الغاز من إيران وانعكاساته السلبية على تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال أحمد العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأحد، إن مشكلة الغاز الإيراني لا تزال مستمرة، إذ تقوم إيران بتجهيز العراق حاليا بكميات تصل إلى ثمانية ملايين و500متر مكعب يوميا من أصل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب يوميا في فصل الشتاء و70 مليون متر مكعب يوميا في فصل الصيف.

وأوضح أن العراق يعتمد حاليا على الغاز الإيراني لتشغيل وحدات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6500 ميجاواط من المنظومة الكهربائية في البلاد، وأن انحسار الغاز الإيراني بهذا الشكل تسبب بتراجع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال العبادي، إن وفدا من وزارة الكهرباء توجه إلى إيران للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن ديون سابقة مترتبة على العراق تقدر بمليارين و600 مليون دولار نتيجة تورير الغاز الإيراني للعراق.

وذكر أن وزارة النفط العراقية تجتهد لسد النقص الحاصل بإمدادات الغاز المورد، وأن لدى الوزارة خططا لتأهيل بعض الحقول الغازية في العراق.