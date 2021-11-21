التجارة تشكل لجنة للرقابة على السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة فرعية بـرقم (٣/١٢/١) بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تكون منبثقة من اللجنة الفنية المعنية "التبغ ومنتجاته" رقـم (٣/١٢)، تتولى تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسائل الإلكترونى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الأمين الفنى للجنة التبغ ومنتجاته وعضوية كل من: ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة هم ممثل عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن مصلحة الرقابة الصناعية، وممثل عن مصلحة الكيمياء.

كما يضم التشكيل وزارة الصحة والسكان، على أن يكون تابع للإدارة المركزية للمعامل، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية من شعبة التبغ، وأخيراً ممثلين لوزارة المالية عن مصلحة الضرائب المصري، ومصلحة الجمارك المصرية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها من المتخصصين.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بأن جعلها تتولى دار سة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمـستوردة لمنـتج "الـسائل الإلكترونية والشركات ذات الصلة فى هذا المجـال والمتـضمنة (بياناتهـا كاملـة - نشاطها - سند مزاولته - نتائج تحاليل هذه المنتجات بمعامل الهيئـة أو أى معامل أخرى معتمدة ........)".

كما تتولى اللجنة التحقق من مدى مطابقة المنتج لآخر إصدار من المواصفة القياسية المصرية

رقم (٨٢٠٥-١ ) الخاصة "الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية الجزء الأول: "السجائر الإلكترونية - السائل الإلكترونى" والصادر لها قرار وزارى بالإلزام، بإعداد قاعدة بيانات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة لتـسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة محليا والشركات ذات الصلة فى هذا المجال".

وتختص اللجنة أيضاً بتحليل هذه المنتجات بمعامل الهيئة أو أى معامل معتمدة على مستوى الجمهورية وإعداد قوائم بيضاء للشركات المسجلة بالهيئة لمنع الغش وإتاحتها على موقع الهيئة.

وأخيراً تتولى اللجنة إصدار خطاب من الهيئة يفيد تسجيل الشركات ومنتجاتها لدى الهيئـة بعـد

سداد التكاليف المقدرة.

ويزلم القرار اللجنة بأن تراعي أثناء القيام بمهامها التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية ذات الصلة فى إجراء برامج الرصد المختلفة، إلى جانب دعم برامج التوعية فيما يخص منتجات التبغ والنيكوتين الإلكترونية وتوعية الجيل الناشئ على مخاطر التدخين.

كما تلتزم اللجنة بأن تراعي أية نشاطات أخرى ذات الصلة والتى تعمل على تحقيق الأهداف المرجـوة من إنشاء اللجنة، وإخطار اللجنة الفنية المعنية بالتبغ ومنتجاته بنتائج الدراسات فـى الطلبات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج "السائل الإلكترونى".

ويخصص القرار نسبة من العائد المالى المقابل للخدمة لدعم الإدارة العامة للمواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وكذلك تغطية عقد المؤتمرات والنـدوات للتوعية بأخطار التدخين طبقًا للوائح الداخلية المنظمة بالهيئة.