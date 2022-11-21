 حكومة جنوب إفريقيا: نسعى بشكل عاجل لشراء الديزل اللازم لبعض محطات الكهرباء - بوابة الشروق
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حكومة جنوب إفريقيا: نسعى بشكل عاجل لشراء الديزل اللازم لبعض محطات الكهرباء

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:59 ص

قالت حكومة جنوب إفريقيا، إنها تسعى بشكل مُلح لتوفير اعتمادات مالية لشراء الديزل اللازم لتزويد بعض محطات الكهرباء لديها، بعد أن أفادت شركة الكهرباء الحكومية بأن فترات انقطاع الكهرباء سوف تزيد هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن وزير المشاريع العامة، برافين جوردان، عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة شركة "إسكوم هولدينجز" أمس الأحد، في ظل وجود "مخاوف قوية" بشأن خطر زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما قالته وزارة المشاريع العامة المعنية بالإشراف على المرافق، في بيان.

وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة أبلغوا جوردان بشأن الوضع بمحطات توليد الكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة: "تعمل وزارة المشاريع العامة بشكل عاجل مع الخزانة الوطنية وشركة إسكوم، لتوفير المال من أجل شراء إمدادات الديزل".


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