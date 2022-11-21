كبير خبراء البنك المركزي الأوروبي يتوقع استمرار زيادة الفائدة في العام المقبل

يتوقع فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم خلال العام المقبل.

وقال لين في مقابلة مع مجلة "ماركت نيوز" نشرت اليوم الاثنين "لا اعتقد أن الزيادة المنتظرة في كانون الأول/ديسمبر ستكون الأخيرة"، مضيفا أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل ليست محسومة.

وفي حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو عند مستوى 2% على المدى المتوسط، بلغ المعدل خلال الشهر الماضي في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 6ر10% سنويا نتيجة ارتفع أسعار الطاقة.

ومنذ يوليو الماضي يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو حاليا 2% بعد أن ظل لسنوات عند مستوى صفر في المئة.

وفي حين تساعد الفائدة المرتفعة في كبح جماح تضخم أسعار المستهلك فإنها تمثل عبئا على النشاط الاقتصادي لآنها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تمويل الأنشطة على سبيل المثال.

وتواجه منطقة اليورو حاليا تراجع الاقتصاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

من ناحيته قال لين إنه يعتقد أن أي ركود اقتصادي في منطقة اليورو سيكون بسيطا وقصيرا.