الخارجية الإيرانية: إيران اتخذت إجراءات ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران اتخذت "إجراءات" في منشآتها النووية في فوردو ونطنز، ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية القول، إن الإجراءات تم تنفيذها في حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم يقدم كنعاني مزيدا من التفاصيل.

ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، صدور قرار مجلس الحكام المناهض لإيران "استمرارا لسياسة أمريكا المنافقة هذه الأيام واستغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسيا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) أمس الاحد.

وانتقد وزير الخارجية الايراني "الاجراء غير البناء" لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المصادقة على قرار ضد ايران، وقال: "بينما توجه قبل أسبوعين وفد من مسؤولي الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية الى فيينا، وجرى لقاء بناء مع السيد رافائيل جروسي وتم الاتفاق بشأن تعاون اقوى بين ايران والوكالة الدولية، نجد انه استمرارا لسياسة النفاق الأمريكي هذه الايام، يتم وضع قرار ضد ايران على الطاولة، من خلال الاستغلال السياسي للوكالة".

وقال أمير عبداللهيان إن بلاده "ضمن التزامها بالقوانين الدولية وتعهداتها الدولية، فإنها ستتخذ الاجراء المضاد والمؤثر في هذا المجال".

جدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد اتهمت طهران يوم الخميس الماضي بانعدام الشفافية، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وهددت بشكل غير مباشر بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وكان قرار بهذا المعنى قد تم تمريره في فيينا.