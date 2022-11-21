وصلت كبسولة "أوريون" غير المأهولة التابعة لوكالة "ناسا" بالقرب من سطح القمر، الاثنين، حيث دارت واقتربت منه لمسافة حوالي 129 كيلومترا.

وبسبب تعتيم الاتصالات، لم يعرف مراقبو الرحلة في هيوستن ما إذا كان إطلاق المحرك يسير على ما يرام، حتى خرجت الكبسولة من المنطقة المحيطة بسطح القمر.

وقد انطلق الصاروخ الحديث، شاهق الارتفاع، الذي حمل الكبسولة متجها إلى القمر من ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، في أولى رحلاته، وهي رحلة كم دون طاقم قيادة تستهل بها "ناسا" برنامجها الاستكشافي "أرتميس" بعد 50 عاما من "مهمة أبولو" الأخيرة إلى القمر، بحسب وكالة فرانس برس.

وغادر صاروخ (نظام الإطلاق الفضائي) الذي يبلغ ارتفاعه ما يوازي 32 طابقا، قاعدته في مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال لإرسال كبسولته "أوريون" في رحلة تجريبية تستمر ثلاثة أسابيع.

وبعد نحو 90 دقيقة من الانطلاق، أشعلت المرحلة العليا من الصاروخ وحدات الدفع لإخراج "أوريون" من مدار الأرض، في طريقها نحو القمر.

ووضع ذلك الكبسولة في رحلة تستمر 25 يوما تقترب فيها من سطح القمر، قبل أن تواصل طريقها لمسافة 64 ألفا و374 كيلومترا متجاوزة القمر وعائدة إلى الأرض.