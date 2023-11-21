استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف موقعهم جنوبي لبنان

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أفادت تقارير إعلامية باستشهاد ثلاثة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية سخونة في الضربات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت مركزا للجيش اللبناني جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مركزا للجيش اللبناني في الوزاني (قرية في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية)، ما تسبب بأضرار كبيرة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق مسلحين بالأراضي اللبنانية قذائف هاون باتجاه موقع تابع له على الحدود.

وقال الجيش في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، إن مسلحين أطلقوا قذائف هاون باتجاه أحد مواقع الجيش بمنطقة الحدود اللبنانية، زاعما عدم تسجيل إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.