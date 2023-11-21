السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير توكيلات خاصة في كرداسة

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن 3 سنوات، لإدانته بتزوير محررات رسمية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12187 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كرداسة، للمتهم "ع. م"، عامل، الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن أمد بيانات ومعلومات المراد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه فى مهر المستندات المزورة المشار إليها.