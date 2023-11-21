القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

في اليوم الـ46 للعدوان الإسرائيلي على غزة، يواصل جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على مختلف أنحاء القطاع.

ونالت مناطق شمال غزة، الحصة الأكبر من الغارات الإسرائيلية العنيفة، ضمن مخطط يُنفذه جيش الاحتلال يرمي إلى إخلاء هذه المناطق بشكل كامل.

يأتي هذا فيما أفاد مصدر طبي لقناة الجزيرة، قوله إن أكثر من 80 شهيدا و200 جريح سقطوا منذ الفجر في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في شمال قطاع غزة.

من بين الغارات الإسرائيلية، كان استهداف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة صباح الثلاثاء، ضمن المجازر التي يتمادى الاحتلال في ارتكابها.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين، بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد عدد آخر من أهالي غزة، جراء قصف طال تسعة منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

في حين انقطعت الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف إسرائيلي لأبراج اتصالات.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ46، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 13300 شهيداً بينهم 5600 طفلاً، و3550 امرأة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و60 صحفيّاً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وبلغ عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال، أكثر من 1340 مجزرة، فيما زادت عدد الإصابات على 31,000 مصاب، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عدد المفقودين ما بين تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات والذي وصل إلى أكثر من 6500 بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة ما زالوا تحت الأنقاض.