شهداء وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي من الطيران الحربي والقذائف المدفعية، استهدفت منازل الفلسطينيين، ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء "وفا". أن 20 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال، إن طواقم الإسعاف والفلسطينيين نقلوا 20 شهيدا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتؤوي آلاف النازحين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران الحربي 3 منازل في خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 19 فلسطينيا، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزل مراسل وكالة "وفا"، ما أدى لإصابة عدد من أفراد عائلته بجروح، وتدمير المنزل واحتراقة بالكامل.

وفي حي الشجاعية، قصفت الطائرات 3 منازل، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 آخرين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الأندونيسي ومحيطة، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.