دأبت أجراس الخطر على القرع في كيان دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ تولي يحيى السنوار رئاسة حركة حماس في قطاع غزة؛ إذ لم تغب المخاوف على ألسنة المحللين والمسئولين الإسرائيليين بشأن خطورة السنوار الذي يعرفه الإسرائيليون جيدا بعد 20 سنة من الاعتقال، ولكن ذلك لم يحل دون تغافل الإسرائيليين خلال السنوات الماضية وحدوث ما كان متوقعا من السنوار من البداية.

وتستعرض "الشروق" أشهر مخاوف الإسرائيليين القديمة بشأن رئيس حركة حماس يحيى السنوار والتي رغم وجودها فإنها لم تحفز حكومة إسرائيل لأخذ احتياطاتها منه.

- أول مقاتل يتزعم حماس

يعد يحيى السنوار هو أول رجل من كتائب القسام، الذي يتولي رئاسة حركة حماس بعد 3 من السياسيين هم الشيخ أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية.

وعلقت التايمز الإسرائيلية عام ٢٠١٧ إبان فوز السنوار برئاسة حماس، بأن ذلك يعد نوعا من التصعيد وتفوق الخيار العسكري بوصول أحد قيادات القسام لسدة التصرف في حركة حماس.

- عقلية لا تعرف غير السلاح

علق كوبي ميخائيل من وزارة الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية في تقرير للجيروزاليم بوست، أن السنوار يمثل التيار الأشد تطرفا بحركة حماس، موضحا أنه لا يعرف سوى خيار المقاومة ولا يقبل بالتعاون مع إسرائيل.

وأشارت التايمز الإسرائيلية أيضا في دلالة على شدة موقف السنوار من إسرائيل إلى أنه أثناء فترة اعتقاله لم يكن راضيا عن صفقة تبادل الأسرى التي حررت نحو ١٠٠٠ أسير فلسطيني، لأنه رآها تحوي بعض التنازلات لصالح إسرائيل.

- شيخ القتلة والرجل ١٢

نقل إيف ساخاروف محلل عسكري بموقع وال العبري، شهادات لأفراد مخابرات إسرائيلية تعاملوا مع السنوار طوال فترة اعتقاله، والذين أكدوا أنه كان يشتهر باسمين فيهما الكثير من المهابة، وهما شيخ القتلة، والرجل ١٢، والذي حاز عليه لقتله ١٢ من الجواسيس المتعاونين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن السنوار ذكر في أحد الاعترافات إبان اعتقاله، أنه أعدم عدد من الجواسيس بنفسه منهم رجل قام بخنقه بكوفيته حتى الموت.

- ترجيحات إسرائيلية لمصير الصراع في ظل وجود السنوار

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عام ٢٠١٧، بأن السنوار شخص يفكر باندفاع وكلما تعزز وجوده في حماس تعزز الخطر على إسرائيل.

وذكر مدير قسم الدراسات الفلسطينية بمركز التأديب الإسرائيلي شاؤول مشعال في عام ٢٠١٧، أن السنوار كرئيس لحركة حماس متوقع له أن يضع إسرائيل على المحك بشكل غير مسبوق مع أي رئيس آخر لحماس.